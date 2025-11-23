Concert de Noël à Saint-Julien d’Empare Trio La Soubirane Capdenac-Gare

Concert de Noël à Saint-Julien d’Empare Trio La Soubirane

Le trio polyphonique La Soubirane chante les fêtes de Noël en Occitan, mêlant chants sacrés et traditionnels du Béarn, de Provence, du Quercy et de l’Aveyron.

Cette année l’occitan est mis à l’honneur avec un répertoire encore plus ancré dans nos histoires et nos traditions. Voyageant entre chants sacrés et chants traditionnels, La Soubirane invite au recueillement et au rire, à l’introspection et à la joie.

Dans ce moment privilégié de Noël, les chanteuses du trio nous partagent des histoires des anciens, des histoires de bergers et d’astres à consulter, et passent tour à tour d’une proximité simple et joyeuse avec le public à l’harmonie mystique de leur chant.

Le programme présentera des chants d’Occitanie ( Béarnais, Provençal, Quercynois et Aveyronnais) allant du 3 ème au 19 ème siècle. Finement taillé, ce répertoire invite le public à voyager au cœur des traditions, au cœur du sacré. Une parenthèse intemporelle chargée d’émotions et de spiritualité.

Un moment de vibrante magie.

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 58 89 86 12 lyrioproduction@gmail.com

English :

The polyphonic trio La Soubirane sings Christmas carols in Occitan, combining sacred and traditional songs from Béarn, Provence, Quercy and Aveyron.

German :

Das polyphone Trio La Soubirane besingt das Weihnachtsfest auf Okzitanisch und vermischt dabei geistliche und traditionelle Lieder aus dem Béarn, der Provence, dem Quercy und dem Aveyron.

Italiano :

Il trio polifonico La Soubirane intona canti natalizi in occitano, combinando canzoni sacre e tradizionali del Béarn, della Provenza, del Quercy e dell’Aveyron.

Espanol :

El trío polifónico La Soubirane canta villancicos en occitano, combinando canciones sacras y tradicionales de Béarn, Provenza, Quercy y Aveyron.

