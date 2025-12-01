Concert de Noël à Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence
Concert de Noël à Saint-Marcel-lès-Valence
Eglise Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 20:30:00
2025-12-20
L’harmonie La Renaissance vous convie à son concert de noël, une première qui nous permettra de célébrer la magie des fêtes en musique. Ce moment musical, empreint de douceur et de joie, sera l’occasion idéale de se rassembler en famille ou entre amis.
Eglise Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 contact@larenaissance26.fr
English :
The La Renaissance wind band invites you to its Christmas concert, a first that will allow us to celebrate the magic of the festive season with music. This musical moment, imbued with sweetness and joy, will be the ideal occasion to gather with family and friends.
German :
Die Harmonie La Renaissance lädt Sie zu ihrem Weihnachtskonzert ein, einer Premiere, die es uns ermöglicht, den Zauber der Feiertage mit Musik zu feiern. Dieser musikalische Moment, der von Sanftheit und Freude geprägt ist, wird die ideale Gelegenheit sein, sich mit der Familie oder mit Freunden zu versammeln.
Italiano :
Il gruppo di fiati La Renaissance vi invita al suo concerto di Natale, una prima che ci permetterà di celebrare la magia delle feste con la musica. Questo momento musicale, pieno di dolcezza e gioia, sarà l’occasione perfetta per riunirsi con la famiglia e gli amici.
Espanol :
La banda de viento La Renaissance le invita a su concierto de Navidad, una primicia que nos permitirá celebrar con música la magia de las fiestas. Este momento musical, lleno de dulzura y alegría, será la ocasión perfecta para reunirse con la familia y los amigos.
