Concert de Noël à Saint-Quentin-le-Verger

Église Saint-Quentin-le-Verger Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?Tout public

Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?

Retrouvez Malvin de Luze le 20 décembre à l’Église de Saint-Quentin-le-Verger pour un superbe concert de Noël qui interprètera un mélange de chants traditionnels et modernes pour le plaisir de tous !

Entrée gratuite. .

Église Saint-Quentin-le-Verger 51120 Marne Grand Est

English : Concert de Noël à Saint-Quentin-le-Verger

Ready to experience the magic of Christmas through song?

L’événement Concert de Noël à Saint-Quentin-le-Verger Saint-Quentin-le-Verger a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Sézanne et sa région