Concert de Noël à Saint-Quentin-le-Verger Saint-Quentin-le-Verger

Église Saint-Quentin-le-Verger Marne
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-20
Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?
Retrouvez Malvin de Luze le 20 décembre à l’Église de Saint-Quentin-le-Verger pour un superbe concert de Noël qui interprètera un mélange de chants traditionnels et modernes pour le plaisir de tous !
Entrée gratuite. .
Église Saint-Quentin-le-Verger 51120 Marne Grand Est
Ready to experience the magic of Christmas through song?
