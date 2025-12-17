Concert de Noël à Saint-Salvadou Le Bas Ségala
Concert de Noël à Saint-Salvadou Le Bas Ségala mardi 23 décembre 2025.
Concert de Noël à Saint-Salvadou
Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Le Chant des Serènes propose un concert de Noël accompagné de Projections Lumineuses à l’Église de St Salvadou !
Verdi, Scubert, Chopin, Bach, Schumann & Anonymous
Harpe Voix Saxophones Piano Percussions .
Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lechantdesserenes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Chant des Serènes offers a Christmas concert accompanied by Light Projections at the Church of St Salvadou!
L’événement Concert de Noël à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)