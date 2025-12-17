Concert de Noël à Saint-Salvadou Le Bas Ségala

Concert de Noël à Saint-Salvadou Le Bas Ségala mardi 23 décembre 2025.

Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-23
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-23

Le Chant des Serènes propose un concert de Noël accompagné de Projections Lumineuses à l’Église de St Salvadou !
Verdi, Scubert, Chopin, Bach, Schumann & Anonymous
Harpe Voix Saxophones Piano Percussions   .

Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie   lechantdesserenes@gmail.com

English :

Le Chant des Serènes offers a Christmas concert accompanied by Light Projections at the Church of St Salvadou!

L’événement Concert de Noël à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)