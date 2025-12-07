Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël à Saint Sauvant Eglise de Saint Sauvant Saint-Sauvant

Concert de Noël à Saint Sauvant Eglise de Saint Sauvant Saint-Sauvant dimanche 7 décembre 2025.

Concert de Noël à Saint Sauvant

Eglise de Saint Sauvant 3 rue du Paradis Saint-Sauvant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Concert de Noël dans l’un des plus beaux villages de Saintonge avec illuminations à la bougie et animations familiales
  .

Eglise de Saint Sauvant 3 rue du Paradis Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 65 15 70  info@epicerielagaillarde.fr

English :

Christmas concert in one of Saintonge?s most beautiful villages with candlelight and family entertainment

German :

Weihnachtskonzert in einem der schönsten Dörfer der Saintonge mit Kerzenbeleuchtung und Familienunterhaltung

Italiano :

Concerto di Natale in uno dei più bei villaggi della Saintonge, a lume di candela e con animazione per famiglie

Espanol :

Concierto de Navidad en uno de los pueblos más bonitos de Saintonge, a la luz de las velas y en familia

L’événement Concert de Noël à Saint Sauvant Saint-Sauvant a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge