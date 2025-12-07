Concert de Noël à Saint Sauvant Eglise de Saint Sauvant Saint-Sauvant
Concert de Noël à Saint Sauvant Eglise de Saint Sauvant Saint-Sauvant dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël à Saint Sauvant
Eglise de Saint Sauvant 3 rue du Paradis Saint-Sauvant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de Noël dans l’un des plus beaux villages de Saintonge avec illuminations à la bougie et animations familiales
.
Eglise de Saint Sauvant 3 rue du Paradis Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 65 15 70 info@epicerielagaillarde.fr
English :
Christmas concert in one of Saintonge?s most beautiful villages with candlelight and family entertainment
German :
Weihnachtskonzert in einem der schönsten Dörfer der Saintonge mit Kerzenbeleuchtung und Familienunterhaltung
Italiano :
Concerto di Natale in uno dei più bei villaggi della Saintonge, a lume di candela e con animazione per famiglie
Espanol :
Concierto de Navidad en uno de los pueblos más bonitos de Saintonge, a la luz de las velas y en familia
L’événement Concert de Noël à Saint Sauvant Saint-Sauvant a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge