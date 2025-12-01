Concert de Noël à Sérigné rue Fontenay Sérigné

Concert de Noël à Sérigné

Tarif : gratuite

Début : 2025-12-19 19:00:00

L’école intercommunale de musique et de danse vous propose un moment musical avec son concert de Noël autour des musiques de dessins nimés

Concert de Noël organisé par l’école intercommunale de musique et de danse.

Renseignements 02 51 53 41 64

Ouvert à tous entrée gratuite. .

English :

The intercommunal music and dance school invites you to enjoy a musical moment with its Christmas concert based on the music of nimé drawings

