Concert de Noël à Sézanne Eglise Saint-Denis Sézanne

Concert de Noël à Sézanne

Eglise Saint-Denis 13 Place de la République Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22 22:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Tout public

Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?

Retrouvez Malvin de Luze le 22 décembre à l’Église de Sézanne pour un superbe concert de Noël qui interprètera un mélange de chants traditionnels et modernes pour le plaisir de tous !

Entrée gratuite. .

Eglise Saint-Denis 13 Place de la République Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 7 80 73 97 62

English : Concert de Noël à Sézanne

L’événement Concert de Noël à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme de Sézanne et sa région