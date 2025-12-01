Concert de Noël à Sézanne Eglise Saint-Denis Sézanne
Concert de Noël à Sézanne Eglise Saint-Denis Sézanne lundi 22 décembre 2025.
Concert de Noël à Sézanne
Eglise Saint-Denis 13 Place de la République Sézanne Marne
Début : 2025-12-22 20:30:00
fin : 2025-12-22 22:00:00
2025-12-22
Tout public
Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?
Retrouvez Malvin de Luze le 22 décembre à l’Église de Sézanne pour un superbe concert de Noël qui interprètera un mélange de chants traditionnels et modernes pour le plaisir de tous !
Entrée gratuite. .
Eglise Saint-Denis 13 Place de la République Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 7 80 73 97 62
