Concert de Noël à Strasbourg place du temple neuf Strasbourg Samedi 20 décembre, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Participation libre -12 ans

Concert de Noël à Strasbourg le 20 déc. au Temple Neuf ✨ L’Ensemble Musicâme France vous invite à une soirée magique et pleine d’émotion !

### Concert de Noël à Strasbourg

L’Ensemble Musicâme France vous invite à un concert de Noël à Strasbourg exceptionnel , pour célébrer la magie des fêtes de fin d’année.

Laissez-vous émouvoir par un programme alliant la grâce des grandes œuvres classiques à l’esprit chaleureux de Noël.

Au cœur de Strasbourg, véritable capitale de Noël, vivez une soirée où la musique se fait lumière et partage.

_Réservez dès maintenant vos places pour ce moment unique et plein d’émotion !_

_Artistes: Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay_

_Programme_

_J.Strauss : “Die Fledermaus” Ouverture_

_P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs_

_J.Williams : Harry Potter “Hedwig’s Theme”_

_A.Corelli : Concerto de Noël_

_C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj._

_A.Albinoni : Adagio_

_A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”_

_Chants de Nöel : Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T21:15:00.000+01:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-de-noel-a-strasbourg/ +337 49 97 97 08

place du temple neuf STRASBOURG Strasbourg Bas-Rhin