Concert de Noël à Strasbourg place du temple neuf Strasbourg Samedi 20 décembre, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable
Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert
Participation libre -12 ans
Concert de Noël à Strasbourg le 20 déc. au Temple Neuf ✨ L’Ensemble Musicâme France vous invite à une soirée magique et pleine d’émotion !
### Concert de Noël à Strasbourg
L’Ensemble Musicâme France vous invite à un concert de Noël à Strasbourg exceptionnel , pour célébrer la magie des fêtes de fin d’année.
Laissez-vous émouvoir par un programme alliant la grâce des grandes œuvres classiques à l’esprit chaleureux de Noël.
Au cœur de Strasbourg, véritable capitale de Noël, vivez une soirée où la musique se fait lumière et partage.
_Réservez dès maintenant vos places pour ce moment unique et plein d’émotion !_
_Artistes: Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay_
_Programme_
_J.Strauss : “Die Fledermaus” Ouverture_
_P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs_
_J.Williams : Harry Potter “Hedwig’s Theme”_
_A.Corelli : Concerto de Noël_
_C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj._
_A.Albinoni : Adagio_
_A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”_
_Chants de Nöel : Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-20T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-20T21:15:00.000+01:00
1
https://musicamefrance.com/concert/concert-de-noel-a-strasbourg/ +337 49 97 97 08
place du temple neuf STRASBOURG Strasbourg Bas-Rhin