Concert de Noël à Thiaucourt Eglise de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville

Concert de Noël à Thiaucourt

Eglise de Thiaucourt 30 rue Carnot Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle

L’Ecole de Musique Charles Boquet est fière de vous proposer son Concert de Noël, le vendredi 19 décembre, à l’église de Thiaucourt !

Venez passer une soirée haute en musique avec les élèves de l’école de musique…

Renseignements au 06 77 59 93 21Tout public

Eglise de Thiaucourt 30 rue Carnot Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21

English :

The Charles Boquet School of Music is proud to present its Christmas Concert on Friday, December 19, at the Thiaucourt church!

Come and enjoy a musical evening with the students of the music school…

Information on 06 77 59 93 21

German :

Die Ecole de Musique Charles Boquet ist stolz darauf, Ihnen ihr Weihnachtskonzert am Freitag, den 19. Dezember, in der Kirche von Thiaucourt anbieten zu können!

Verbringen Sie einen musikalischen Abend mit den Schülern der Musikschule…

Informationen unter 06 77 59 93 21

Italiano :

La Scuola di Musica Charles Boquet è orgogliosa di presentare il suo Concerto di Natale venerdì 19 dicembre nella chiesa di Thiaucourt!

Venite a godervi una serata di musica con gli allievi della scuola di musica…

Informazioni al numero 06 77 59 93 21

Espanol :

La Escuela de Música Charles Boquet se enorgullece de presentar su Concierto de Navidad el viernes 19 de diciembre en la iglesia de Thiaucourt

Venga a disfrutar de una velada musical con los alumnos de la escuela de música…

Información en el 06 77 59 93 21

