Concert de Noël à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Église Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte Marne
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
2025-12-14
Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?Tout public
Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?
Retrouvez Malvin de Luze le 14 décembre à l’Église de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte pour un superbe concert de Noël qui interprètera un mélange de chants traditionnels et modernes pour le plaisir de tous !
Entrée gratuite. .
Église Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte 51120 Marne Grand Est +33 7 80 73 97 62
Ready to experience the magic of Christmas through song?
