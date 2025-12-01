Concert de Noël à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Concert de Noël à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Église Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte Marne

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-14

Prêt à vivre la magie de Noël à travers la chanson ?Tout public

Retrouvez Malvin de Luze le 14 décembre à l’Église de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte pour un superbe concert de Noël qui interprètera un mélange de chants traditionnels et modernes pour le plaisir de tous !

Entrée gratuite. .

Église Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte 51120 Marne Grand Est +33 7 80 73 97 62

English : Concert de Noël à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Ready to experience the magic of Christmas through song?

