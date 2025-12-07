Concert de Noël -Abbaye de Mondaye par l’Ensemble Correspondances Abbaye Saint Martin de Mondaye Juaye-Mondaye
Concert de Noël -Abbaye de Mondaye par l’Ensemble Correspondances
Abbaye Saint Martin de Mondaye 99, allée du Marché Juaye-Mondaye Calvados
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 16:30:00
2025-12-07
Pour l’ouverture de ses concerts pour le temps de Noël, l’ADTLB vous propose une double découverte l’église abbatiale de l’abbaye Saint-Martin de Mondaye magnifiquement restaurée accueillera, dans toute sa splendeur retrouvée, des Cantates de Jean-Sébastien Bach pour le temps de l’Avent dans la sublime interprétation de l’Ensemble Correspondances placé sous la direction de Sébastien Daucé.
En décembre 1714, alors qu’il est maître de chapelle à la cour de Weimar, Bach marque avec éclat l’entrée dans le 1er dimanche de l’Avent avec la cantate BWV 61 qui entonne glorieusement le cantique Viens maintenant, Sauveur des païens , soutenu par une brillante ouverture à la Française.
Dix ans plus tard, il remet sur l’ouvrage ce même texte pour en livrer une nouvelle lecture musicale (BWV 62), dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Kantor à l’église Saint Thomas de Leipzig. C’est aussi pour Leipzig qu’il composera, en 1731, la 3ème cantate de l’Avent (BWV 36) qui nous est parvenue Élevez-vous avec allégresse .
Un grand moment de musique pour entrer tous ensemble dans la joie de Noël ! .
Abbaye Saint Martin de Mondaye 99, allée du Marché Juaye-Mondaye 14250 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr
English : Concert de Noël -Abbaye de Mondaye par l’Ensemble Correspondances
For the opening of its Christmas concerts, the ADTLB invites you to a concert in the beautifully restored abbey church of Saint-Martin de Mondaye, given by the Ensemble Correspondances, featuring Johann Sebastian Bach’s Cantatas for Advent.
German : Concert de Noël -Abbaye de Mondaye par l’Ensemble Correspondances
Zur Eröffnung seiner Konzerte in der Weihnachtszeit bietet Ihnen das ADTLB in der wunderschön restaurierten Abteikirche der Abtei Saint-Martin in Mondaye ein Konzert an, das vom Ensemble Correspondances um die Kantaten von Johann Sebastian Bach für die Adventszeit herum aufgeführt wird.
Italiano :
In occasione dell’apertura dei concerti natalizi, l’ADTLB propone un concerto nella chiesa abbaziale di Saint-Martin de Mondaye, magnificamente restaurata, dell’Ensemble Correspondances, con le Cantate di Johann Sebastian Bach per il periodo dell’Avvento.
Espanol :
Con motivo de la inauguración de sus conciertos de Navidad, la ADTLB ofrece un concierto en la iglesia abacial de Saint-Martin de Mondaye, magníficamente restaurada, a cargo del Ensemble Correspondances, con las Cantatas de Adviento de Johann Sebastian Bach.
