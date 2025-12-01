Concert de Noël Église catholique Saint-Pierre-aux-Liens Abreschviller
Concert de Noël Église catholique Saint-Pierre-aux-Liens Abreschviller dimanche 14 décembre 2025.
Église catholique Saint-Pierre-aux-Liens 103 rue Général Jordy Abreschviller Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Les choristes de Best’hoff vous invitent à entrer dans la magie des fêtes à travers différents styles et langues dans une ambiance chaleureuse. Entrée libre, panier à la sortie au profit de la rénovation de la toiture de l’église.
Venez nombreux partager ce moment musical !Tout public
Église catholique Saint-Pierre-aux-Liens 103 rue Général Jordy Abreschviller 57560 Moselle Grand Est best.hoff57@gmail.com
English :
The Best’hoff choristers invite you to enter into the magic of the festive season, singing in a variety of styles and languages in a warm atmosphere. Free admission, basket at the door to benefit the renovation of the church roof.
Come and share this musical moment!
