Concert de Noël Accord et à chœur Valençay

Concert de Noël Accord et à chœur

2 Rue de Blois Valençay Indre

Début : Lundi 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 15:35:00

2025-12-21

L’ensemble vocal Accord et à chœur dirigé par Maxime Dollo, propose un concert de Noël dans le grand salon du Château. De quoi chanter et fredonner avec la trentaine de choristes les airs des plus beaux chants de Noël. Un mélange de chants classiques de Noël, mais aussi des morceaux surprenants.

Vous retrouverez par exemple des titres issus de Maman, j’ai raté l’avion ou encore des reprises pop inattendues (Like A prayer) jusqu’aux airs renaissance, ambiance parfaite pour s’inscrire dans l’air du château. Le tout sera en grande partie a cappella. On garde aussi une petite surprise pour vous !

Depuis 4 ans, composé d’une trentaine de chanteuses et chanteurs, l’ensemble vocal Accord et à chœur explore un répertoire varié, mêlant chanson française, pop internationale et grands classiques revisités. En 2026, les choristes participent à la Fête de la Voix de Châteauroux, et clôturent le 4 juillet à Poulaines par une représentation en plein air avec l’OHDI (harmonique départemental de l’Indre) ainsi que deux autres chorales dirigées par Denis Reignoux et 50 danseurs de Cécile Mihoub .

The Accord et à ch?ur vocal ensemble, directed by Maxime Dollo, presents a Christmas concert in the grand salon of the Château. Join the 30-odd choristers as they sing and hum along to some of the most beautiful Christmas carols. A mix of classic Christmas carols, but also some surprising tunes.

