Concert de Noël Ad Lib Trio Place Michel Poirel Taintrux

Concert de Noël Ad Lib Trio
Place Michel Poirel Eglise Taintrux Vosges
Gratuit
Samedi 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Concert d’Ad Lib Trio avec Marita Huhle au violon, Nahalia Jacquel à la flûte à bec et à la viole de gambe et Maxime Gérardin à l’orgue. Au programme Bach, Leclair, Mozart… des œuvres de Noël de Gounod et Corelli et Noëls traditionnels.Tout public
Place Michel Poirel Eglise Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 21 66
English :
Concert by Ad Lib Trio with Marita Huhle on violin, Nahalia Jacquel on recorder and viola da gamba and Maxime Gérardin on organ. On the program: Bach, Leclair, Mozart… Christmas works by Gounod and Corelli and traditional carols.
