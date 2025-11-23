CONCERT DE NOËL Agde
CONCERT DE NOËL Agde dimanche 14 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL
1 Avenue des Hallebardes Agde Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-14
2025-12-14
Concert de Noël Choeurs & Harpe proposé par Agde Musica.
Agde Musica vous propose de fêter Noël avec les voix et les harmoniques de la harpe.
Fauré, Rameau, Purcell…
Chants traditionnels de Noël français , occitans et catalans.
> Ensembles vocaux Phonem, Eurydice et Orphée
> Elena Seyller, harpe
> Éric Laur, Direction
Billetterie en ligne www.agde.musica.fr ou sur place 1h avant le spectacle
English :
Christmas concert: Choirs & Harp proposed by Agde Musica.
German :
Weihnachtskonzert: Chöre & Harfe angeboten von Agde Musica.
Italiano :
Concerto di Natale: Cori & Arpa, organizzato da Agde Musica.
Espanol :
Concierto de Navidad: Coros y Arpa, organizado por Agde Musica.
