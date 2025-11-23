CONCERT DE NOËL Agde

CONCERT DE NOËL

1 Avenue des Hallebardes Agde Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert de Noël Choeurs & Harpe proposé par Agde Musica.

Agde Musica vous propose de fêter Noël avec les voix et les harmoniques de la harpe.

Fauré, Rameau, Purcell…

Chants traditionnels de Noël français , occitans et catalans.

> Ensembles vocaux Phonem, Eurydice et Orphée

> Elena Seyller, harpe

> Éric Laur, Direction

Billetterie en ligne www.agde.musica.fr ou sur place 1h avant le spectacle

English :

Christmas concert: Choirs & Harp proposed by Agde Musica.

German :

Weihnachtskonzert: Chöre & Harfe angeboten von Agde Musica.

Italiano :

Concerto di Natale: Cori & Arpa, organizzato da Agde Musica.

Espanol :

Concierto de Navidad: Coros y Arpa, organizado por Agde Musica.

