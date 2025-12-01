Concert de Noël Encagnane Aix-en-Provence

Concert de Noël

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Répertoire de chants de Noël composé d’extraits de la pastorale Lou Viagi dei Pastouro à Betelen composée par Joseph Fallen, Bernardin Camoin, Maurice Guis et de chants de Noël composés par Jean Absil et Brian Hughes.

L’ensemble vocal sera accompagné d’un piano

Chef de Chœur Michel Camatte

Piano Solenne Perreto Ferra et Marie Houdard



L’ensemble vocal féminin Agathe a été créé en 1985 par Hélène GUY, qui en a assuré la direction jusqu’en 2005. Cet Ensemble possède un répertoire très éclectique allant de la musique baroque jusqu’à celle du 19ème siècle. L’ensemble a été dirigé ensuite de 2005 à 2019 par Marie-Noëlle Beaussac, qui a poursuivi dans le même sens du côté de la variété et de la richesse de styles. Il est dirigé depuis novembre 2019 par Michel Camatte.



Michel Camatte est né à Marseille, et aborde la musique dès l’enfance, simultanément par le piano et le chant choral. Aux conservatoires de Marseille et d’Aix-en-Provence, il est lauréat des classes de solfège, d’orgue, d’écriture musicale et de direction d’orchestre. Après avoir enseigné l’harmonie durant deux ans à la faculté de musicologie d’Aix-en-Provence, il obtient le Certificat d’Aptitude de Directeur de Conservatoire National, fonction qu’il exercera à la tête des Conservatoires de Clermont-Ferrand, Tours, puis d’Aix-en-Provence, jusqu’à sa retraite en 2012.

Il se produit depuis plus de 30 ans, comme chef d’Orchestre professionnel à la tête successivement de l’Orchestre Symphonique de Clermont-Ferrand, de l’Orchestre de Chambre de Tours et des orchestres d’étudiants des Conservatoires dont il est directeur. Il a également dirigé des formations telles que l’Orchestre Régional de Cannes, l’Orchestre de Chambre de Prague, l’Ensemble Instrumental de Grenoble, l’Orchestre des concerts Colonne, l’Orchestre de chambre de Strasbourg, et a été invité dans les festivals d’Avignon, de la Chaise-Dieu, de la Rochelle et de Ville d’Avray. Sa double pratique professionnelle de chef d’orchestre et de chef de chœur lui a valu enfin de participer à de grands festivals de chant choral Europa Cantat à Namur et Choralies A Cœur Joie à Vaison la Romaine. Il est depuis plus de trente ans invité comme membre du jury dans de grands festivals internationaux de chant choral, au Pays de Galles (Llangollen), en Irlande (Cork), en Suisse (Montreux), en Grèce (Athènes) et en Italie (Arezzo). .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

Repertoire of Christmas carols: excerpts from the pastorale Lou Viagi dei Pastouro à Betelen composed by Joseph Fallen, Bernardin Camoin, Maurice Guis and Christmas songs composed by Jean Absil and Brian Hughes.

German :

Repertoire an Weihnachtsliedern bestehend aus: Auszügen aus der Pastorale Lou Viagi dei Pastouro à Betelen, komponiert von Joseph Fallen, Bernardin Camoin, Maurice Guis, und Weihnachtsliedern, komponiert von Jean Absil und Brian Hughes.

Italiano :

Repertorio di canti natalizi: estratti dalla pastorale Lou Viagi dei Pastouro à Betelen composta da Joseph Fallen, Bernardin Camoin e Maurice Guis, e canti natalizi composti da Jean Absil e Brian Hughes.

Espanol :

Repertorio de villancicos: extractos de la pastoral Lou Viagi dei Pastouro à Betelen compuesta por Joseph Fallen, Bernardin Camoin y Maurice Guis, y villancicos compuestos por Jean Absil y Brian Hughes.

