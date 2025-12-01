Concert de Noël Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ancinnes
Concert de Noël Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ancinnes samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Église Saint-Pierre et Saint-Paul 10 Place de l’Abbé Dubois Ancinnes Sarthe
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concert de Noël organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !
L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert gratuit de Noël à 18h en l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Ancinnes le samedi 13 décembre avec les chorales 7/2 Choeur et Éclats de Voix.
Direction Jeanne BOËLLE et Maïa BILD. .
Église Saint-Pierre et Saint-Paul 10 Place de l’Abbé Dubois Ancinnes 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 93 27 emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr
English :
Christmas concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!
German :
Weihnachtskonzert, organisiert von der École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles!
Italiano :
Concerto di Natale organizzato dalla Scuola di musica e teatro danza Haute Sarthe Alpes Mancelles!
Espanol :
Concierto de Navidad organizado por la Escuela de Música y Danza de Haute Sarthe Alpes Mancelles
