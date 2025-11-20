Concert de Noël Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains
Concert de Noël Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Saint Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains Gironde
L’ensemble vocal a cappella ChAndernos, dirigé par Jane Harris et fort de 35 choristes, vous invite à un concert magique à l’église Saint-Éloi, samedi 13 décembre à 18h30.
Rejoignez-nous le temps d’un voyage vocal mêlant harmonies contemporaines et chants traditionnels.
Un moment de douceur et d’émotion à venir vivre en famille ou entre amis. .
