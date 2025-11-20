Concert de Noël Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains

Concert de Noël

Eglise Saint Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains Gironde

2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’ensemble vocal a cappella ChAndernos, dirigé par Jane Harris et fort de 35 choristes, vous invite à un concert magique à l’église Saint-Éloi, samedi 13 décembre à 18h30.

Rejoignez-nous le temps d’un voyage vocal mêlant harmonies contemporaines et chants traditionnels.

Un moment de douceur et d’émotion à venir vivre en famille ou entre amis. .

Eglise Saint Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Concert de Noël

Espanol : Concert de Noël

