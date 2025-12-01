Concert de Noël André Rieu Cinétoile Toucy
Concert de Noël André Rieu Cinétoile Toucy dimanche 28 décembre 2025.
Concert de Noël André Rieu
Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 16:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Concert filmé de André Rieu, pour les fêtes, la magie s’invite sur grand écran. Rejoignez André Rieu pour son concert de Noël 2025 et laissez-vous emporter par des chants de Noël, de magnifiques valses et de nombreuses surprises. Avec son fabuleux Johann Strauss Orchestra, et des invités spéciaux dont la sensationnelle Emma Kok et plus de 400 musiciens de cuivre. .
Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cinetoile1@orange.fr
English : Concert de Noël André Rieu
L’événement Concert de Noël André Rieu Toucy a été mis à jour le 2025-12-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !