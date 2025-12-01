Concert de Noël André Rieu Cinétoile Toucy

Concert de Noël André Rieu

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Concert filmé de André Rieu, pour les fêtes, la magie s’invite sur grand écran. Rejoignez André Rieu pour son concert de Noël 2025 et laissez-vous emporter par des chants de Noël, de magnifiques valses et de nombreuses surprises. Avec son fabuleux Johann Strauss Orchestra, et des invités spéciaux dont la sensationnelle Emma Kok et plus de 400 musiciens de cuivre. .

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cinetoile1@orange.fr

