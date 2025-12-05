Concert de Noël / Apportez un jouet pour entrer Brancourt-en-Laonnois
Brancourt-en-Laonnois Aisne
Tarif : – –
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
Une soirée musicale et solidaire avec Dans ton Uke, Drago, François Guernier, La Mordue, Du Vian dans mon Crâne et Press Del to Enter Setup, pour partager musique et générosité.
Le 05 décembre à 19h
Salle polyvalente, Brancourt-en-Laonnois 1 jouet neuf / adulte .
Brancourt-en-Laonnois 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr
