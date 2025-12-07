Concert de Noël Eglise Arc-et-Senans

Concert de Noël

Eglise 2, rue de Besançon Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Les ensembles Les Voix du Sel et Appassionata Althaïr de Salins les Bains célèbrent Noël à l’Eglise d’Arc-et-Senans avec un concert ouvert à tous. L’ensemble ABC d’Arbouans les rejoindra pour un mélange entre chants traditionnels et contemporains. Participation libre sans inscription. .

Eglise 2, rue de Besançon Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 29 43 94

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON