Concert de Noël Eglise Arc-et-Senans
Concert de Noël Eglise Arc-et-Senans dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise 2, rue de Besançon Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Les ensembles Les Voix du Sel et Appassionata Althaïr de Salins les Bains célèbrent Noël à l’Eglise d’Arc-et-Senans avec un concert ouvert à tous. L’ensemble ABC d’Arbouans les rejoindra pour un mélange entre chants traditionnels et contemporains. Participation libre sans inscription. .
Eglise 2, rue de Besançon Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 29 43 94
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON