Concert de Noêl Asfeld

Concert de Noêl

Egllise Saint-Didier Asfeld Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Concert de Noël avec une harpiste celtique et une chanteuse.Chants de Noël traditionnels en français, en latin, en gaëlique irlandais et en finnois. Billets en vente à l’entrée de l’église Gratuit pour les de 12 ans

Egllise Saint-Didier Asfeld 08190 Ardennes Grand Est patrimoine.asfeld@gmail.com

English :

Traditional Christmas carols in French, Latin, Irish Gaelic and Finnish. Tickets on sale at the church entrance. Free for children under 12

