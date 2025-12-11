Concert de Noêl Asfeld
Concert de Noêl Asfeld dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noêl
Egllise Saint-Didier Asfeld Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 0 EUR
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concert de Noël avec une harpiste celtique et une chanteuse.Chants de Noël traditionnels en français, en latin, en gaëlique irlandais et en finnois. Billets en vente à l’entrée de l’église Gratuit pour les de 12 ans
Egllise Saint-Didier Asfeld 08190 Ardennes Grand Est patrimoine.asfeld@gmail.com
English :
Traditional Christmas carols in French, Latin, Irish Gaelic and Finnish. Tickets on sale at the church entrance. Free for children under 12
