CONCERT DE NOËL Assas
CONCERT DE NOËL Assas dimanche 14 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL
Assas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Un moment musical chaleureux où chants, harmonies et esprit de fête se mêlent pour célébrer la magie de Noël.
Assas 34820 Hérault Occitanie +33 6 10 64 11 13 aamoa.concerts@gmail.com
English :
A warm musical moment where songs, harmonies and festive spirit come together to celebrate the magic of Christmas.
