CONCERT DE NOËL

Assas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Un moment musical chaleureux où chants, harmonies et esprit de fête se mêlent pour célébrer la magie de Noël.

Assas 34820 Hérault Occitanie +33 6 10 64 11 13 aamoa.concerts@gmail.com

English :

A warm musical moment where songs, harmonies and festive spirit come together to celebrate the magic of Christmas.

