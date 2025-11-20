Concert de Noël au carillon Hotel Sully Châtellerault
Concert de Noël au carillon Hotel Sully Châtellerault samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël au carillon
Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault Vienne
Musiques de Noël jouées au carillon par les carillonneurs de Châtellerault, retransmission en direct dans la cour de l’Hôtel Sully. (près de l’église St Jacques. Venez fredonner les plus beaux airs de Noël avec le carillon ! .
Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine acbc86100@gmail.com
