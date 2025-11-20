Concert de Noël au carillon Hotel Sully Châtellerault

Concert de Noël au carillon

Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Musiques de Noël jouées au carillon par les carillonneurs de Châtellerault, retransmission en direct dans la cour de l’Hôtel Sully. (près de l’église St Jacques. Venez fredonner les plus beaux airs de Noël avec le carillon ! .

Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine acbc86100@gmail.com

English : Concert de Noël au carillon

German : Concert de Noël au carillon

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël au carillon Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne