Concert de Noël au Château de Caumale Château de Caumale Escalans

Concert de Noël au Château de Caumale

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le Château de Caumale aura la joie d’accueillir des musiciens en plein marché de Noël.

Un beau programme pour l’Avent !

Le Château de Caumale aura la joie d’accueillir des musiciens en plein marché de Noël.

Programme musique baroque (Corelli, Bach, Vivaldi avec clavecin)

Créé en 2018, l’Orchestre Cordissimo est un ensemble à cordes dacquois composé d’une trentaine de musiciens amateurs passionnés dirigé par Olivier PARROT, professeur de violon au Conservatoire de Dax. Son répertoire varié s’étend de la musique baroque aux musiques de film, en passant par le classique, le romantique, le tango ou encore les danses irlandaises. Cette année, en plus de la musique classique l’ensemble vous amène à la découverte de nouvelles sonorités au travers d’instruments inédits comme le clavecin. Ces artistes amateurs qui se rassemblent avec un plaisir toujours renouvelé, partageront avec vous leur passion de la musique.

Un beau programme pour l’Avent ! .

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 14 11 59

English : Concert de Noël au Château de Caumale

The Château de Caumale is delighted to welcome musicians to the Christmas market.

A wonderful program for Advent!

L’événement Concert de Noël au Château de Caumale Escalans a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Landes d’Armagnac