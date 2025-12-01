Concert de Noël Aumagne
Concert de Noël Aumagne samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Salle des fêtes Aumagne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
Date(s) :
2025-12-13
La classe de cordes de l’ADMS vous invite à son concert.
Venez chanter les plus connus avec nous !
Douce nuit, vive le vent, mon beau sapin
Classicordes et Medio Fino sous la direction de Katharine Senior
.
Salle des fêtes Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine secretariat@adms17.fr
English :
The ADMS string class invites you to its concert.
Come and sing along with us!
Douce nuit, vive le vent, mon beau sapin
Classicordes and Medio Fino conducted by Katharine Senior
German :
Die Streicherklasse der ADMS lädt Sie zu ihrem Konzert ein.
Singen Sie mit uns die bekanntesten Lieder!
Stille Nacht, es lebe der Wind, mein schöner Tannenbaum!
Classicordes und Medio Fino unter der Leitung von Katharine Senior
Italiano :
La classe di archi dell’ADMS vi invita al suo concerto.
Venite a cantare con noi!
Douce nuit, vive le vent, mon beau sapin
Classicordes e Medio Fino diretti da Katharine Senior
Espanol :
La clase de cuerda de ADMS te invita a su concierto.
¡Ven a cantar con nosotros!
Douce nuit, vive le vent, mon beau sapin
Classicordes y Medio Fino dirigidos por Katharine Senior
