CONCERT DE NOEL AUX CHANDELLES Place Henri Dulion Martres-Tolosane

CONCERT DE NOEL AUX CHANDELLES

Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

CONCERT DE NOEL AUX CHANDELLES Avec le Chœur Florentina

Sous la lueur des chandelles, l’église de Martres-Tolosane s’apprête à ouvrir le dernier chapitre lumineux de l’exposition anniversaire du Grand Presbytère, intitulée J’ai dix ans .

Pour clore ces dix années de création, de rencontres et d’émotions partagées, nous vous invitons avec le Chœur Florentina à un concert de Noël où chaque note fera vibrer les pierres anciennes et les cœurs présents. .

Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02

English :

CHRISTMAS CONCERT WITH CANDELS With Ch?ur Florentina

L’événement CONCERT DE NOEL AUX CHANDELLES Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-11-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE