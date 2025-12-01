CONCERT DE NOEL AUX CHANDELLES Place Henri Dulion Martres-Tolosane
Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane Haute-Garonne
Début : 2025-12-21 16:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
CONCERT DE NOEL AUX CHANDELLES Avec le Chœur Florentina
Sous la lueur des chandelles, l’église de Martres-Tolosane s’apprête à ouvrir le dernier chapitre lumineux de l’exposition anniversaire du Grand Presbytère, intitulée J’ai dix ans .
Pour clore ces dix années de création, de rencontres et d’émotions partagées, nous vous invitons avec le Chœur Florentina à un concert de Noël où chaque note fera vibrer les pierres anciennes et les cœurs présents. .
Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02
English :
CHRISTMAS CONCERT WITH CANDELS With Ch?ur Florentina
