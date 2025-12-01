Concert de Noël aux Moutiers en Cinglais Les Moutiers-en-Cinglais

Concert de Noël aux Moutiers en Cinglais

L’Église Les Moutiers-en-Cinglais Calvados

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le dimanche 14 décembre à 15h00, la durée est environ de 1h20. Il y aura 40 chanteurs, l’église est chauffée et les entrées sont libres ! Réaliser par le Chœur Art Courtois.

L’Église Les Moutiers-en-Cinglais 14220 Calvados Normandie

English : Concert de Noël aux Moutiers en Cinglais

Sunday, December 14 at 3:00 pm, duration approx. 1h20. There will be 40 singers, the church is heated and admission is free! Produced by Ch?ur Art Courtois.

