Concert de Noël avec Araëlle a Celtic Christmas

14 Gr Grande Rue Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le duo Araëlle présentera “A Celtic Christmas” samedi 6 décembre à 20h à l’église de Pierrefitte-ès-Bois. Un moment musical chaleureux, mêlant voix et sonorités celtiques. Entrée libre avec participation au chapeau. Ouverture des portes à 19h30. Au profit de l’association de sauvegarde de l’église.

Le concert “A Celtic Christmas” proposé par le duo Araëlle s’annonce comme une parenthèse enchantée au cœur de l’hiver. Le samedi 6 décembre, à 20h, l’église de Pierrefitte-ès-Bois accueillera ces deux musiciennes dont l’univers mêle tradition celtique, douceur vocale et instruments acoustiques. Leur répertoire, inspiré par les paysages et les légendes du Nord, donnera à la soirée une atmosphère intime et lumineuse. L’entrée est libre, chacun pouvant contribuer au chapeau selon ses possibilités. Les portes ouvriront à 19h30 pour permettre au public de s’installer dans le calme de l’église. L’événement est organisé au profit de l’association de sauvegarde de l’église, offrant un moment musical tout en soutenant un lieu patrimonial précieux pour la commune. .

14 Gr Grande Rue Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 09 mairie.pierrefitteesbois@orange.fr

English :

The Araëlle duo will present ?A Celtic Christmas? on Saturday December 6 at 8pm at the Pierrefitte-ès-Bois church. A warm musical moment, combining voices and Celtic sounds. Admission free, with contributions by the hatful. Doors open at 7.30pm. To benefit the association for the preservation of the church.

L’événement Concert de Noël avec Araëlle a Celtic Christmas Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2025-11-26 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX