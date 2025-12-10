CONCERT DE NOËL AVEC FRANCK MALBERT Pomérols

CONCERT DE NOËL AVEC FRANCK MALBERT

Concert de Noël avec Franck Malbert à l’Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette.

Un répertoire varié des plus belles chansons de Noël.

Franck Malbert, chanteur baryton Martin français reconnu pour sa voix exceptionnelle et sa capacité à interpréter des répertoires variés et émouvants, vous fera voyager à travers des chansons issues d’univers divers et riches en émotions.

Chaque note et chaque parole suspendront le temps, créant un moment unique.

La chaleur humaine et la beauté de la musique transformeront ce concert en une expérience inoubliable.

En quittant l’église, chacun emportera avec lui une part de cette magie de Noël, gravée dans son cœur.

Un spectacle offert par la municipalité

Christmas concert with Franck Malbert and Lucie and her trumpet at the Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte Church.

A varied repertoire of the most beautiful Christmas songs.

