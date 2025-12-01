Concert de Noel avec Jean Paul thinck, Orgue et le trio Vocabilis Temple Protestant de Nyons Nyons

Concert de Noel avec Jean Paul thinck, Orgue et le trio Vocabilis

Temple Protestant de Nyons 1 avenue Paul Laurens Nyons Drôme

2025-12-21 16:00:00

2025-12-21

2025-12-21

Concert de Noel avec Jean Paul Thinck, Orgue et le trio Vocabilis avec Elisabeth, Luc Pidou et Isabelle Thinck

Temple Protestant de Nyons 1 avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Christmas concert with Jean Paul Thinck, Organ and the Vocabilis trio with Elisabeth, Luc Pidou and Isabelle Thinck

