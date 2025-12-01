Concert de Noël avec la Banda Follet Église Sainte-Thérèse Montluçon
Concert de Noël avec la Banda Follet
Église Sainte-Thérèse 70 rue d'Ulm Montluçon Allier
2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La Banda Follet donnera un concert afin de récolter des fonds pour la rénovation de la toiture de l’église.
+33 4 70 05 05 95
English :
The Banda Follet will be giving a concert to raise funds for the renovation of the church roof.
