Concert de Noël avec la Banda Follet Église Sainte-Thérèse Montluçon

Concert de Noël avec la Banda Follet Église Sainte-Thérèse Montluçon samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël avec la Banda Follet

Église Sainte-Thérèse 70 rue d’Ulm Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

La Banda Follet donnera un concert afin de récolter des fonds pour la rénovation de la toiture de l’église.
  .

Église Sainte-Thérèse 70 rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 

English :

The Banda Follet will be giving a concert to raise funds for the renovation of the church roof.

L’événement Concert de Noël avec la Banda Follet Montluçon a été mis à jour le 2025-12-10 par Montluçon Tourisme