Concert de Noël avec la Banda Follet Église Sainte-Thérèse Montluçon

Concert de Noël avec la Banda Follet

Église Sainte-Thérèse 70 rue d’Ulm Montluçon Allier

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La Banda Follet donnera un concert afin de récolter des fonds pour la rénovation de la toiture de l’église.

Église Sainte-Thérèse 70 rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

English :

The Banda Follet will be giving a concert to raise funds for the renovation of the church roof.

