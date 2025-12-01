Concert de Noël avec la chorale de Ouistreham et l’Union Musicale Ouistreham

Concert de Noël avec la chorale de Ouistreham et l’Union Musicale

2 Avenue de Trouville Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez célébrer la magie des fêtes lors d’un Concert de Noël exceptionnel, réunissant la chorale de Ouistreham et l’Union Musicale. Un moment chaleureux et convivial à partager en famille ou entre amis, idéal pour entrer ensemble dans la féerie de fin d’année.

Venez célébrer la magie des fêtes lors d’un Concert de Noël exceptionnel, réunissant la chorale de Ouistreham et l’Union Musicale. Un moment chaleureux et convivial à partager en famille ou entre amis, idéal pour entrer ensemble dans la féerie de fin d’année. .

2 Avenue de Trouville Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

English : Concert de Noël avec la chorale de Ouistreham et l’Union Musicale

Come and celebrate the magic of the festive season with an exceptional Christmas Concert, featuring the Ouistreham Choir and Union Musicale. A warm and convivial moment to share with family and friends, ideal for getting into the holiday spirit together.

German : Concert de Noël avec la chorale de Ouistreham et l’Union Musicale

Feiern Sie den Zauber der Festtage mit einem außergewöhnlichen Weihnachtskonzert, bei dem der Chor von Ouistreham und die Union Musicale gemeinsam auftreten. Ein warmer und geselliger Moment, den Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden teilen können, ideal, um gemeinsam in den Zauber des Jahresendes einzutauchen.

Italiano :

Venite a celebrare la magia delle feste con un eccezionale concerto di Natale che riunisce il Coro di Ouistreham e l’Union Musicale. È un’occasione calda e amichevole da condividere con la famiglia e gli amici, il modo perfetto per entrare nello spirito delle feste.

Espanol :

Venga a celebrar la magia de las fiestas con un excepcional Concierto de Navidad, en el que actuarán el Coro de Ouistreham y Union Musicale. Es una ocasión cálida y acogedora para compartir con la familia y los amigos, y la manera perfecta de contagiarse del espíritu festivo.

L’événement Concert de Noël avec la chorale de Ouistreham et l’Union Musicale Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Caen la Mer