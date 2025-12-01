Concert de Noël avec la chorale Elmantia Mailleroncourt-Charette

Concert de Noël avec la chorale Elmantia

Eglise Mailleroncourt-Charette Haute-Saône

Tarif : – –

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Dirigée par Sophonie Baroung.

Entrée libre avec corbeille. .

Eglise Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 88 09

