Concert de Noël avec la maîtrise Sainte Philomène de Haguenau Issenheim

Concert de Noël avec la maîtrise Sainte Philomène de Haguenau

6 rue des Ecoles Issenheim Haut-Rhin

Tarif :

Date et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Concert de Noël par la maîtrise Sainte Philomène de Haguenau.

Retrouvez la Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau pour un concert de Noël exceptionnel ! .

English :

Christmas concert by the Sainte Philomène de Haguenau choir.

German :

Weihnachtskonzert der Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau.

Italiano :

Concerto di Natale del coro Sainte Philomène de Haguenau.

Espanol :

Concierto de Navidad del coro Sainte Philomène de Haguenau.

