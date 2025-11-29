Concert de Noël avec la maîtrise Sainte Philomène de Haguenau Issenheim
6 rue des Ecoles Issenheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
Concert de Noël par la maîtrise Sainte Philomène de Haguenau.
Retrouvez la Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau pour un concert de Noël exceptionnel ! .
6 rue des Ecoles Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est
English :
Christmas concert by the Sainte Philomène de Haguenau choir.
German :
Weihnachtskonzert der Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau.
Italiano :
Concerto di Natale del coro Sainte Philomène de Haguenau.
Espanol :
Concierto de Navidad del coro Sainte Philomène de Haguenau.
