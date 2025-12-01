Concert de Noël avec le Choeur Cantica Guebwiller

Concert de Noël avec le Choeur Cantica

14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin

Dimanche 2025-12-14 16:00:00

Sous la direction de Philippe Muller, accompagnés au piano par Josiane D’Agostin et Jeanne Heitz, les choristes interpréteront à 3 ou 4 voix des chants religieux et Noëls traditionnels, en latin, français et anglais.

Depuis plus de 20 ans les choristes de la Chorale CANTICA célèbrent Noël par le chant.

Sous la direction de Philippe Muller, accompagnés au piano par Josiane D’Agostin et Jeanne Heitz, les choristes interpréteront à 3 ou 4 voix des chants religieux et Noëls traditionnels, en latin, français et anglais, pour un moment de recueillement et de sérénité.

L'entrée est libre, avec plateau à l'issue du concert. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de polyphonie et de belles voix partagées.

14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 76

English :

Conducted by Philippe Muller and accompanied on piano by Josiane D?Agostin and Jeanne Heitz, the choir will perform traditional carols and Christmas songs in Latin, French and English, in 3 or 4 voices.

