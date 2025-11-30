Concert de Noël avec le Choeur de Bréniges et l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet Malemort

Concert de Noël avec le Choeur de Bréniges et l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet

Salle polyvalente Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’association Le Chœur de Bréniges vous convie à son concert de Noël. Les chants seront dirigés par Nathalie Marcillac, la directrice du chœur, et accompagnés à l’accordéon par Frédéric Valy.

Au programme un répertoire de chants sacrés de Noël.

A 15h30, salle Polyvalente. Entrée libre et gratuite. .

Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

