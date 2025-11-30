Concert de Noël avec le Choeur de Bréniges et l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet Malemort
Salle polyvalente Malemort Corrèze
L’association Le Chœur de Bréniges vous convie à son concert de Noël. Les chants seront dirigés par Nathalie Marcillac, la directrice du chœur, et accompagnés à l’accordéon par Frédéric Valy.
Au programme un répertoire de chants sacrés de Noël.
A 15h30, salle Polyvalente. Entrée libre et gratuite. .
Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88
