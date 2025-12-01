Concert de Noël avec le choeur Sainte Victoire Eglise Saint Charles Marseille 6e Arrondissement

Concert de Noël avec le choeur Sainte Victoire

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h. Eglise Saint Charles 64 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14 15:00:00

Le Choeur Ste Victoire, né d’une chorale d’enfants créée par Chantal Orsini en 1978, est devenu une association loi 1901 en Octobre 2005 et compte actuellement 35 choristes adultes.

Oublier ses soucis, se sentir bien pendant quelques heures… quel bonheur !



La musique a ce pourvoir magnifique de nous transporter dans un univers où harmonie résonne aussi avec art de vivre.





Le Choeur Ste Victoire vous transmettra sz passion pour la musique et sa convivialité lors de ce concert de Noël. .

Eglise Saint Charles 64 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Choeur Ste Victoire, which started out as a children’s choir founded by Chantal Orsini in 1978, became an association under the French law of 1901 in October 2005, and now boasts 35 adult choristers.

German :

Der Choeur Ste Victoire, der 1978 aus einem von Chantal Orsini gegründeten Kinderchor hervorging, wurde im Oktober 2005 zu einem Verein nach dem Gesetz von 1901 und zählt derzeit 35 erwachsene Chorsänger.

Italiano :

Il Choeur Ste Victoire, nato come coro di bambini fondato da Chantal Orsini nel 1978, è diventato un’associazione ai sensi della legge del 1901 nell’ottobre 2005 e conta oggi 35 coristi adulti.

Espanol :

El Choeur Ste Victoire, que nació como un coro infantil fundado por Chantal Orsini en 1978, se convirtió en una asociación al amparo de la ley de 1901 en octubre de 2005 y ahora cuenta con 35 coristas adultos.

