Concert de Noël avec le choeur Varia Voce Saint-Chamarand

Concert de Noël avec le choeur Varia Voce Saint-Chamarand dimanche 14 décembre 2025.

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand Lot

Participation libre

Participation libre

14 décembre 2025 17:00:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’association culturelle A Chacun Sa Passion est heureuse de vous proposer un concert de Noël au Château !
Le Choeur de femmes Varia Voce vous interprètera des chants de la Renaissance à la lueur des chandelles
Le Choeur de femmes Varia Voce vous interprètera des chants de la Renaissance à la lueur des chandelles.
Un moment magique en perspective !   .

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 80 17 37 20 

English:

The A Chacun Sa Passion cultural association is delighted to present a Christmas concert at the Château!
The Varia Voce women’s choir will perform Renaissance songs by candlelight

German:

Der Kulturverein A Chacun Sa Passion freut sich, Ihnen ein Weihnachtskonzert im Schloss anbieten zu können!
Der Frauenchor Varia Voce wird Ihnen bei Kerzenschein Lieder aus der Renaissance vortragen

Italiano:

L’associazione culturale A Chacun Sa Passion è lieta di presentare un concerto di Natale al Castello!
Il coro femminile Varia Voce eseguirà canzoni rinascimentali a lume di candela

Espanol:

La asociación cultural A Chacun Sa Passion se complace en presentar un concierto de Navidad en el Château
El coro femenino Varia Voce interpretará canciones renacentistas a la luz de las velas

