Concert de Noël avec le choeur Varia Voce Saint-Chamarand

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand Lot
Début : 2025-12-14 17:00:00
L’association culturelle A Chacun Sa Passion est heureuse de vous proposer un concert de Noël au Château !
Le Choeur de femmes Varia Voce vous interprètera des chants de la Renaissance à la lueur des chandelles
Le Choeur de femmes Varia Voce vous interprètera des chants de la Renaissance à la lueur des chandelles.
Un moment magique en perspective ! .
Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 80 17 37 20
English :
The A Chacun Sa Passion cultural association is delighted to present a Christmas concert at the Château!
The Varia Voce women’s choir will perform Renaissance songs by candlelight
German :
Der Kulturverein A Chacun Sa Passion freut sich, Ihnen ein Weihnachtskonzert im Schloss anbieten zu können!
Der Frauenchor Varia Voce wird Ihnen bei Kerzenschein Lieder aus der Renaissance vortragen
Italiano :
L’associazione culturale A Chacun Sa Passion è lieta di presentare un concerto di Natale al Castello!
Il coro femminile Varia Voce eseguirà canzoni rinascimentali a lume di candela
Espanol :
La asociación cultural A Chacun Sa Passion se complace en presentar un concierto de Navidad en el Château
El coro femenino Varia Voce interpretará canciones renacentistas a la luz de las velas
