Concert de Noël avec le choeur Varia Voce Saint-Chamarand

Concert de Noël avec le choeur Varia Voce

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date :

2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association culturelle A Chacun Sa Passion est heureuse de vous proposer un concert de Noël au Château !

Le Choeur de femmes Varia Voce vous interprètera des chants de la Renaissance à la lueur des chandelles

Le Choeur de femmes Varia Voce vous interprètera des chants de la Renaissance à la lueur des chandelles.

Un moment magique en perspective ! .

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 80 17 37 20

English :

The A Chacun Sa Passion cultural association is delighted to present a Christmas concert at the Château!

The Varia Voce women’s choir will perform Renaissance songs by candlelight

German :

Der Kulturverein A Chacun Sa Passion freut sich, Ihnen ein Weihnachtskonzert im Schloss anbieten zu können!

Der Frauenchor Varia Voce wird Ihnen bei Kerzenschein Lieder aus der Renaissance vortragen

Italiano :

L’associazione culturale A Chacun Sa Passion è lieta di presentare un concerto di Natale al Castello!

Il coro femminile Varia Voce eseguirà canzoni rinascimentali a lume di candela

Espanol :

La asociación cultural A Chacun Sa Passion se complace en presentar un concierto de Navidad en el Château

El coro femenino Varia Voce interpretará canciones renacentistas a la luz de las velas

