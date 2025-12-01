Concert de Noël avec le Trio Jumble

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22 17:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Concerts caritatif de Noël au Pays de Sainte-Odile, donné par le Trio Jumble. Plateau au profit des associations Obern’aide et Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Habillez-vous chaudement.

Le Pays de Sainte-Odile se mobilise pour la bonne cause à travers une série de concerts organisés dans ses villages. A cette occasion, le Trio Jumble, vous propose un concert de Noël.

Créé autour d’arrangements vocaux ‘A Capella’, le Trio Jumble présente son répertoire en remaniant les grands standards des chansons de Noël et les interprète en configuration acoustique.

Pour profiter pleinement du concert, habillez-vous chaudement ! .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Christmas charity concert in the Pays de Sainte-Odile, given by the Trio Jumble. The benefit of the associations Obern’aide and Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Dress warmly.

German :

Benefizkonzerte zur Weihnachtszeit im Pays de Sainte-Odile, gegeben vom Trio Jumble. Platte zugunsten der Vereine Obern’aide und Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Ziehen Sie sich warm an.

Italiano :

Concerto natalizio di beneficenza nel Pays de Sainte-Odile, tenuto dal Trio Jumble. A beneficio delle associazioni Obern’aide e Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Vestitevi in modo caldo.

Espanol :

Concierto benéfico de Navidad en el País de Sainte-Odile, a cargo del Trío Jumble. Concierto a beneficio de las asociaciones Obern’aide y Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Abríguese bien.

L’événement Concert de Noël avec le Trio Jumble Obernai a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme d’Obernai