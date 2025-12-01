Concert de Noël avec Les Messagers Haguenau

Concert de Noël avec Les Messagers

3 rue de l’Église Saint-Joseph Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-19 20:15:00

fin : 2025-12-19 22:15:00

2025-12-19

Plongez dans une atmosphère feutrée et chaleureuse avec Les Messagers, qui revisitent les grands classiques du gospel et des chants de Noël issus du répertoire des spirituals.

Les Messagers vous présenteront de grands classiques du gospel revisités et des chants de Noël tirés du répertoire des Spirituals. Leur concert est un spectacle qui allie musiques, chants et textes dans une ambiance feutrée et intimiste. Laissez-vous surprendre par les harmonies vocales et les arrangements inédits qui les caractérisent tant.

Placement libre et plateau pour des œuvres caritatives et humanitaires.

Plunge into a warm, hushed atmosphere with Les Messagers, who revisit the great gospel classics and Christmas carols from the spiritual repertoire.

Tauchen Sie ein in eine gedämpfte und warme Atmosphäre mit Les Messagers, die Gospelklassiker und Weihnachtslieder aus dem Repertoire der Spirituals neu interpretieren.

Immergetevi in un’atmosfera calda e accogliente con Les Messagers, che rivisitano i grandi classici del gospel e i canti natalizi del repertorio spiritual.

Sumérjase en un ambiente cálido y acogedor con Les Messagers, que revisitan los grandes clásicos del gospel y los villancicos del repertorio espiritual.

