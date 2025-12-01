Concert de Noël avec Liederkranz et Liederbrass Wittersdorf
Concert de Noël avec Liederkranz et Liederbrass Wittersdorf samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël avec Liederkranz et Liederbrass
15 rue de l’Église Wittersdorf Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00
Concert de Noël avec le Chœur d’Hommes LIEDERKRANZ et la participation du LIEDERBRASS. Direction Raphaël BRAUN et Ludovic SUTTER
Concert de Noël avec le Choeur d’Hommes LIEDERKRANZ et la participation du LIEDERBRASS
Direction Raphaël BRAUN et Ludovic SUTTER
Possibilité de parking à la salle polyvalente de Wittersdorf 0 .
15 rue de l’Église Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 00 13
English :
Christmas concert with the LIEDERKRANZ Men’s Choir and the LIEDERBRASS. Conductors: Raphaël BRAUN and Ludovic SUTTER
