Concert de Noël avec l’orchestre Stéréo Hunspach

Samedi 2025-12-06 18:30:00

En famille ou entre amis, venez assister à ce concert de Noël, en deux parties, donné par l’orchestre Stéréo ! Restauration sur place à l’entracte. Sur réservation.

Rue Principale Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est

English :

Come and enjoy this two-part Christmas concert with family and friends, performed by the Stéréo orchestra! Catering available at intermission. Reservations required.

German :

Besuchen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden dieses zweiteilige Weihnachtskonzert des Orchesters Stéréo! Verpflegung vor Ort in der Pause. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici a questo concerto di Natale in due parti dell’orchestra Stéréo! Nell’intervallo è disponibile un servizio di catering. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Acompañe a su familia o amigos a este concierto navideño en dos partes de la orquesta Stéréo Catering en el descanso. Reserva obligatoria.

