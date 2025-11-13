Concert de Noël avec Multipassa Eglise Saint-Martin Ploeren Vendredi 12 décembre, 20h30 réservation sur www.ploeren.bzh

Pour ce concert à l’église Saint-Martin, patrimoine religieux du 15e siècle, Multipassa vous fait redécouvrir des chants de Noël traditionnels, ainsi que des pièces plus modernes.

Fondé en 2020 et basé à Plescop, Multipassa est un ensemble vocal a cappella captivant composé de dix chanteurs talentueux originaires du Morbihan. Leur performance promet de vous emmener dans un voyage polyphonique riche en sonorités et en émotions, à travers les époques et les cultures du monde.

Le répertoire de Multipassa est résolument éclectique, mêlant habilement des chants traditionnels du monde entier à des compositions contemporaines.

Pour ce concert à l’église Saint-Martin, patrimoine religieux du 15e siècle, vous pourrez redécouvrir des chants de Noël traditionnels, ainsi que des pièces plus modernes. Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer Noël avec une performance vocale inoubliable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T21:45:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/concert-de-noel-avec-multipassa/

Eglise Saint-Martin 1 Rue Saint-Martin, 56880 Ploeren Ploeren 56880 Morbihan