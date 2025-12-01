Concert de Noël

Salle Islea Avermes Allier

Début : 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

2025-12-17

Concert de Noël de l’école de musique communautaire.

Salle Islea Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99

English :

Community music school Christmas concert.

L’événement Concert de Noël Avermes a été mis à jour le 2025-12-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région