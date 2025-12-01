Concert de Noël Avermes
Concert de Noël Avermes mercredi 17 décembre 2025.
Concert de Noël
Salle Islea Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 17:00:00
fin : 2025-12-17 20:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Concert de Noël de l’école de musique communautaire.
.
Salle Islea Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99
English :
Community music school Christmas concert.
L’événement Concert de Noël Avermes a été mis à jour le 2025-12-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région