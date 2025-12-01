Concert de Noël Avermes

Salle Islea Avermes Allier

Tarif : – –

Début : 2025-12-17 17:00:00
fin : 2025-12-17 20:00:00

2025-12-17

Concert de Noël de l’école de musique communautaire.
Salle Islea Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99 

English :

Community music school Christmas concert.

