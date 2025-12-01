Concert de Noël Azay-le-Rideau
Concert de Noël Azay-le-Rideau samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Découvrez le concert de Noël présenté par l’école de musique d’Azay-le-Rideau afin d’apprécier le travail réalisé par les élèves depuis septembre.
+33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
English :
Discover the Christmas concert presented by the Azay-le-Rideau music school to appreciate the work done by the students since September.
German :
Erleben Sie das Weihnachtskonzert, das von der Musikschule Azay-le-Rideau präsentiert wird, um die Arbeit zu würdigen, die die Schülerinnen und Schüler seit September geleistet haben.
Italiano :
Scoprite il concerto di Natale presentato dalla scuola di musica di Azay-le-Rideau per apprezzare il lavoro svolto dagli studenti da settembre.
Espanol :
Descubra el concierto de Navidad presentado por la escuela de música de Azay-le-Rideau para apreciar el trabajo realizado por los alumnos desde septiembre.
