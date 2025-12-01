Concert de Noël Azay-le-Rideau

Concert de Noël

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Découvrez le concert de Noël présenté par l’école de musique d’Azay-le-Rideau afin d’apprécier le travail réalisé par les élèves depuis septembre.

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

Discover the Christmas concert presented by the Azay-le-Rideau music school to appreciate the work done by the students since September.

German :

Erleben Sie das Weihnachtskonzert, das von der Musikschule Azay-le-Rideau präsentiert wird, um die Arbeit zu würdigen, die die Schülerinnen und Schüler seit September geleistet haben.

Italiano :

Scoprite il concerto di Natale presentato dalla scuola di musica di Azay-le-Rideau per apprezzare il lavoro svolto dagli studenti da settembre.

Espanol :

Descubra el concierto de Navidad presentado por la escuela de música de Azay-le-Rideau para apreciar el trabajo realizado por los alumnos desde septiembre.

