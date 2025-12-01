Concert de Noël Église Saint-Antoine Bar-le-Duc
Concert de Noël
Église Saint-Antoine Rue Jean-Jacques Rousseau Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 17:00:00
Concert de Noël ‘Christmas in Bar-le-Duc .
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.Tout public
Église Saint-Antoine Rue Jean-Jacques Rousseau Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est animations@barleduc.fr
English :
Christmas in Bar-le-Duc Christmas concert.
Free admission, subject to availability.
