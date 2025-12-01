Concert de Noël Bar-le-Duc

Concert de Noël

124 Boulevard de La Rochelle Bar-le-Duc Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Envie de proposer une sortie culturelle à vos enfants ?

Nathalie WEIDMANN et ses petits élèves ont le plaisir de vous convier à un concert de piano à pour les fêtes de Noël.

Au programme des belles mélodies de Noël, un quizz spécial Lorraine et pour le bonheur des petits et les grands, tout finit par des chansons !

Les enfants peuvent venir déguisés.

Entrée libre.Enfants

124 Boulevard de La Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 76 48 37 52

English :

Would you like to offer your children a cultural outing?

Nathalie WEIDMANN and her little pupils are delighted to invite you to a Christmas piano concert.

On the program: beautiful Christmas melodies, a special Lorraine quiz and, to the delight of young and old alike, everything ends in song!

Children are welcome to come in disguise.

Admission free.

