Concert de Noël Bar-le-Duc dimanche 21 décembre 2025.
124 Boulevard de La Rochelle Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Dimanche 2025-12-21 16:00:00
2025-12-21 17:30:00
2025-12-21
Envie de proposer une sortie culturelle à vos enfants ?
Nathalie WEIDMANN et ses petits élèves ont le plaisir de vous convier à un concert de piano à pour les fêtes de Noël.
Au programme des belles mélodies de Noël, un quizz spécial Lorraine et pour le bonheur des petits et les grands, tout finit par des chansons !
Les enfants peuvent venir déguisés.
Entrée libre.
124 Boulevard de La Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 76 48 37 52
English :
Would you like to offer your children a cultural outing?
Nathalie WEIDMANN and her little pupils are delighted to invite you to a Christmas piano concert.
On the program: beautiful Christmas melodies, a special Lorraine quiz and, to the delight of young and old alike, everything ends in song!
Children are welcome to come in disguise.
Admission free.
