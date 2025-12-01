Concert de Noël Rue du Pic Mallet Barneville-Carteret

Concert de Noël

Rue du Pic Mallet Eglise Saint-Germain Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Par la chorale Intermède. .

Rue du Pic Mallet Eglise Saint-Germain Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Cotentin