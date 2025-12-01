Concert de Noël Bayel
Concert de Noël Bayel mercredi 24 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise St Martin Bayel Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
L’artiste soprano Marie Deperthe se produira à l’église St Martin de Bayel le Mercredi 24 Décembre à 15h pour un concert de Noël.
Participation libre. .
Eglise St Martin Bayel 10310 Aube Grand Est +33 6 84 48 66 43 md.cantate@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Noël Bayel a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne