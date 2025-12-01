Concert de Noël Bayel

Concert de Noël

Eglise St Martin Bayel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 15:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

L’artiste soprano Marie Deperthe se produira à l’église St Martin de Bayel le Mercredi 24 Décembre à 15h pour un concert de Noël.

Participation libre. .

Eglise St Martin Bayel 10310 Aube Grand Est +33 6 84 48 66 43 md.cantate@gmail.com

